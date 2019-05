Neymar fecha época com golo e assistência

O brasileiro Neymar fez este sábado um golo e uma assistência na vitória do já campeão Paris Saint-Germain em casa do Angers (2-1), na 36.ª jornada da Liga francesa de futebol, no último jogo antes de cumprir castigo.

Frente ao Angers, num “tranquilo” 12.º lugar, o brasileiro acabou por fazer a diferença num jogo pouco intenso, marcando de cabeça (20’) a passe do também brasileiro Dani Alves, antes de assistir o ex-Benfica Di Maria (58’).

No final do encontro, o “capitão” Marquinhos cometeu penálti e foi expulso (85’). Flavien Tait permitiu a defesa do italiano Buffon, na conversão do castigo máximo, mas conseguiu reduzir na recarga.

Neymar foi substituído por Choupo-Moting (90+3’), encerrando assim a temporada, uma vez que cumpre dois jogos de suspensão nas duas jornadas que faltam, falhando também a Supertaça francesa, pela agressão a um adepto na final da Taça de França, perdida para o Rennes.