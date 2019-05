Neuville acaba Rali do Chile no hospital

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) abandonou este sábado o Rali do Chile, sexta prova do Campeonato do Mundo, na sequência de um aparatoso acidente que obrigou piloto e navegador a serem transportados para o hospital.

Depois de ter vencido a “especial” de abertura do segundo dia de prova, em Rio Lia, Neuville capotou o Hyundai na segunda das seis especiais previstas, após embater num morro de terra ao quilómetro 13 do troço de Maria Las Cruces.

“O carro saiu largo num gancho e acabou por embater num morro do lado esquerdo da pista, capotando várias vezes”, explicou a equipa, em comunicado.

O piloto, que liderava o campeonato à partida do Rali do Chile, foi transportado de helicóptero ao hospital de Concepción, onde exames complementares de diagnóstico despistaram a existência de qualquer fractura, acrescentou a equipa. Também o co-piloto, o belga Nicolas Gilsoul, foi aconselhado, por precaução, a ir ao hospital. O regresso de Thierry Neuville à competição deverá acontecer na próxima ronda, no Rali de Portugal, entre 30 de Maio e 2 de Junho.

Após três “especiais” disputadas, o estónio Ott Tanak (Toyota Yaris) mantém a liderança da prova, com 34,6 segundos de vantagem sobre o francês Sébastien Ogier (Citroën C3).