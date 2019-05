Jackson carimba vitória do Portimonense sobre o Marítimo

O Portimonense venceu este sábado o Marítimo, por 3-2, em jogo da 33.ª e penúltima jornada, disputado em Portimão entre duas equipas em situação tranquila na I Liga portuguesa de futebol.

O avançado colombiano Jackson Martínez (88') marcou o golo do triunfo algarvio, depois de a equipa madeirense ter estado por duas vezes em vantagem, graças ao “bis” do camaronês Joel Tagueu (26 e 39’ g.p.) e de os anfitriões terem restabelecido a igualdade, pelos brasileiros Henrique (28') e Dener (62').

O Portimonense, que tinha assegurado a permanência no escalão principal na ronda anterior, igualou na classificação do campeonato o Marítimo, derrotado nas últimas cinco jornadas fora de casa, ambos com 39 pontos.