Em duas épocas, o Lecce subiu da III para a I Liga italiana

O Lecce assegurou neste sábado a promoção à Série A italiana de futebol, ao vencer por 2-1 na recepção ao Spezia, em jogo da 36.ª e última jornada do escalão secundário, no qual terminou no segundo lugar, atrás do campeão Brescia.

O Lecce, que na época passada disputava a Série C, equivalente à terceira divisão transalpina, teve uma ascensão meteórica nas últimas temporadas, assegurando agora o regresso ao escalão principal, que disputou pela última vez em 2011-12.

A última vaga para a próxima edição da Série A será discutida numa fase eliminatória entre seis clubes: Palermo, Benevento, Pescara, Hellas Verona, Spezia e Cittadella.