Clubes dizem sim à pausa de Inverno e a Liga aprova

A partir da próxima temporada, as competições profissionais de futebol nacional serão interrompidas durante um período no Inverno. A informação foi avançada pelo site Mais Futebol e confirmada pelo PÚBLICO junto de fonte da Liga, que garante a aprovação por parte da maioria dos clubes.

Segundo informações enviadas pelo mesmo organismo, o presidente da Liga, Pedro Proença, tem encontro marcado na próxima semana, em Assembleia Geral, com todos os clubes profissionais para agendar em definitivo os calendários das competições da temporada 2019/20. Falta saber se a interrupção vai mesmo acontecer na última semana de Dezembro.

Além disso, a Liga explicou que já tinha reunido com alguns clubes duas vezes, no final de Abril, para fazer esta medida avançar, não sendo ainda certo se a II Liga também terá paragem de inverno.

A paragem de inverno já é prática recorrente de grandes campeonatos europeus, como o alemão, em boa parte do mês de Janeiro. Em Inglaterra, onde Dezembro e Janeiro são meses com um elevado número de jogos por semana, também está a ser estudada a hipótese.

Por cá, a ideia ganhou mais força em Janeiro, quando os treinadores da I Liga reuniram com o director técnico da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), José Couceiro, para debater ideias para melhorar a calendarização das partidas (tanto o dia, como a hora do apito inicial), mas também o tempo útil de jogo. No final desse encontro, a maioria dos treinadores defendeu a realização de um maior número de jogos na fase inicial da temporada. Por enquanto, segundo a FPF, apenas está definido que a temporada 2019/20 vai arrancar entre 2 a 4 de Agosto (final da Supertaça Cândido de Oliveira) e terminar a 24 de Maio (final da Taça de Portugal).