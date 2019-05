Bayern Munique adia conquista do heptacampeonato

O Bayern Munique adiou este sábado a conquista do heptacampeonato, ao empatar (0-0) em Leipzig - frente ao terceiro classificado e adversário dos bávaros na final da Taça da Alemanha -, em partida da 33.ª e penúltima jornada da Bundesliga, já que o Borussia Dortmund recebeu e bateu o Fortuna Düsseldorf, por 3-2, ficando a dois pontos da liderança.

Ao Bayern, que entrou em campo com quatro pontos de vantagem sobre o Borussia, bastava fazer, no mínimo, o mesmo resultado que o rival. E os hexacampeões alemães até marcaram a abrir a segunda parte, com Goretzka a aproveitar um mau alívio de Ibrahima Konaté para colocar o Bayern na frente por dois minutos... tempo de que o VAR precisou para detectar um fora-de-jogo milimétrico de Lewandowski. O remate de Müller ressaltou no pé do polaco, sobrando para o cruzamento de Coman, centro que Konaté devolveu de cabeça para o remate de Goretzka.

Gnabry enviaria depois uma bola à barra, mas o nulo prevaleceria num jogo que teve os internacionais portugueses Bruma (Leipzig) e Renato Sanches (Bayern) no banco de suplentes.

Em campo esteve o francês Franck Ribéry, que também viu adiada a consagração pela nona vez ao serviço do Bayern, o que lhe daria um recorde, superando os históricos Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn e Mehmet Schöll.

Apesar do empate, o Bayern ainda poderia ter festejado já depois de ter terminado o jogo em Leipzig, uma vez que em Dortmund o Düsseldorf deu luta até ao fim, tendo reduzido (3-2) já no período de compensações, quando actuava com menos um elemento, por expulsão de Bodzek (82'). Pulisic (41'), Delaney (53') e Mario Götze (90+2') marcaram os golos do Borussia, com Fink (47') e Kownacki (90+5') a assinarem os do Fortuna.

Na última jornada, o Bayern Munique recebe o Eintracht Frankfurt, enquanto o Dortmund defronta o Mönchengladbach.