Lituânia ganha Leão de Ouro em Veneza

A Lituânia, com uma ópera-performance para 13 vozes, é a grande vencedor da 58.ª Bienal de Arte de Veneza, que este sábado abre as portas ao público, depois dos dias reservados aos convidados e à imprensa. O Leão de Ouro para a melhor participação nacional vai assim para três artistas mulheres — Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė e Lina Lapelytė — que transformaram um pavilhão situado na Marina Militar, fora do recinto tradicional da bienal, numa praia artificial, uma crítica às formas de lazer actuais e à pressão que exercem sobre o meio ambiente.

Neste pavilhão que se apresenta como uma praia em que todos podemos ser performers, o júri destacou “o seu espírito experimental e o tratamento inesperado da representação nacional”, numa bienal que conta com a participação de 90 países, entre os quais Portugal. Presidido pela alemã Stephanie Rosenthal, directora do Gropius Bau em Berlim, o júri mostrou-se impressionado com a utilização imaginativa do espaço de Sun & Sea, que apresenta “uma ópera brechtiana” ao mesmo tempo que procura o envolvimento dos habitantes da cidade.

O Leão de Ouro para a melhor participação na exposição internacional May You Live In Interesting Times foi atribuído ao artista norte-americano Arthur Jafa, pelo seu filme The White Album, que trata questões de racismo e violência.

A artista cipriota Haris Epaminonda ganhou o Leão de Prata para um jovem artista pela sua participação na exposição internacional, comissariada pelo norte-americano Ralph Rugoff. O júri decidiu ainda atribuir uma menção honrosa ao pavilhão da Bélgica e a mais dois artistas da exposição internacional, a mexicana Teresa Margolles e o nigeriano Otobong Nkanga.

O júri liderado por Stephanie Rosenthal conta com a turco-holandesa Defne Ayas (Fundação V-A-C, Moscovo), a italiana Cristiana Collu (Galeria Nacional de Arte Moderna e Contemporânea, Roma), a coreana Sunjung Kim (presidente da Fundação da Bienal de Gwangju) e o norte-americano Hamza Walker (director do LAXART, em Los Angeles).