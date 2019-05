Alejandro Aravena: a pegada dos sistemas construtivos actuais pode acabar com o planeta

A certo momento da conferência com que Alejandro Aravena encerrou esta quarta-feira no Porto um congresso sobre habitação social, no ecrã da Sala Suggia um desenho de criança representava em traço naïf e colorido uma casa incompleta com a seguinte legenda: “A parte que o meu pai constrói”. A referida criança tanto podia ser habitante da Quinta Monroy (2002-04), um complexo de uma centena de casas construído em Iquique, no Norte do Chile, como da Villa Verde (2010-13), um bairro com 484 casas na comuna de Constitución, ambos projectados pelo escritório Elemental, que Aravena fundou com cinco outros sócios no ano 2000.

Continuar a ler