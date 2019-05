O gospel Segundo Kevin Morby

Kevin Morby é um cantautor de linguajar eléctrico, um ex-baixista dos Woods que, a solo, se revelou clássico instantâneo, amalgamando Dylans e Reeds e Jonathan Richmans enquanto, marca autoral, lançava um olhar sobre as suas redondezas. Foi ele que, com Singing Saw e City Music, reservou lugar no panteão de apreços melómanos da actualidade, foi ele que sentiu o mundo desabar sobre si há três anos quando, depois de uma digressão, regressou a Los Angeles.

Continuar a ler