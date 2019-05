Calor e vento levam Protecção Civil a alertar para risco de incêndios

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil lançou esta sexta-feira um aviso à população tendo em conta a “expressiva alteração do quadro meteorológico” a partir de sábado, que se deve prolongar até terça-feira, dia 14”. Espera-se tempo seco com condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais.

O aviso da Protecção Civil é justificado pelas previsões meteorológicas. O IPMA prevê “subida gradual da temperatura máxima, com valores de temperatura acima do habitual para esta época do ano (30 a 35 ºC)”, “humidade relativa do ar inferior a 30% na generalidade do território do continente, durante a tarde”, e fraca recuperação da humidade durante a noite, e vento do quadrante leste, por vezes forte (até 45 km/h) a partir de domingo, em especial na região do Algarve, com possibilidade de rajadas.

Este cenário meteorológico irá traduzir-se num aumento dos índices de risco de incêndio, entre sábado e terça-feira, com condições favoráveis à rápida propagação de incêndios, em especial na região do Algarve, Alentejo e interior (Norte e Centro), avisa a Protecção Civil, em comunicado.