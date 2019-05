Peso da mãe antes da gestação traz mais riscos do que quilos ganhos durante a gravidez

Complicações na gravidez, como a diabetes e hipertensão gestacional, nascimentos prematuros, cesarianas, pré-eclampsia (caracterizada por tensão arterial alta e inchaço das pernas) ou baixo peso do bebé à nascença, acontecem em 34% das mulheres com um peso normal antes de engravidarem. O número quase duplica quando o foco se vira para as futuras mães com obesidade severa no início da gestação: 60% terão problemas durante a gravidez.

