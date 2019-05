Acidente com autocarro de estudantes portugueses na Hungria faz um morto e um ferido

Um acidente com um autocarro de estudantes portugueses na Hungria fez um morto e um ferido grave durante a madrugada desta sexta-feira, confirmou ao PÚBLICO fonte oficial da Secretaria de Estado das Comunidades.

A vítima mortal é uma jovem portuguesa de 16 anos. “Queria confirmar o falecimento de uma portuguesa e um outro ferido em estado grave no seguimento de um acidente grave, a cerca de 70 km da cidade de Budapeste”, confirmou à Lusa o secretário de Estado das Comunidades José Luís Carneiro.

O caso está a ser acompanhado pela embaixadora portuguesa na Hungria. “A nossa embaixadora já está a desenvolver todas as diligências com as autoridades” para garantir apoio “quer em relação à família da [jovem] que acaba de falecer, mas também em relação [ao rapaz] que está hospitalizado com ferimentos graves”, afirmou à Lusa José Luís Carneiro​.

O secretário de Estado avançou ainda à Lusa que o acidente ocorreu cerca das 4h da madrugada, sendo que a embaixada foi alertada pela polícia local às 8h30 desta sexta-feira.

Segundo informação avançada pelo jornal regional Sul Informação, a jovem era uma aluna do 10º ano da Escola Pinheiro e Rosa, em Faro, que se encontrava em intercâmbio, no âmbito do programa Erasmus+. Outro estudante ficou ferido e “foi hospitalizado”, disse ao mesmo jornal Francisco Soares, director do agrupamento de escolas farense.