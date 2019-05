PSD e CDS foram mais ingénuos do que Constâncio

A crise política provocada pela coligação negativa contra o Governo, que se formou na votação na especialidade da avocação parlamentar do decreto-lei que reconhece aos professores um descongelamento parcial do tempo de serviço, revela uma estratosférica ingenuidade (mesmo burrice) política do PSD e do CDS. Mais ingenuidade do que aquela com que o então secretário-geral do PS, Vítor Constâncio, pôs o PS a votar, ao lado do PCP, a moção de censura do PRD, levando à queda do Governo minoritário de Cavaco Silva, em 1987, e dando de bandeja, com pompa e circunstância, a maioria absoluta ao PSD durante oito anos.

Só que agora parece pior. Não só porque é suposto conhecermos e percebermos a história política portuguesa — e por maioria de razão é o dever das direcções partidárias —​ para agir no presente, mas, sobretudo, porque esta jogada da coligação negativa sobre o descongelamento das carreiras foi feita sem demonstrar qualquer convicção do PSD e do CDS e transpira puro tacticismo eleitoralista.

Quanto ao PCP e BE, sempre estiveram contra a “obsessão” pelo défice zero e contra o Tratado Orçamental, que querem revogar. E mesmo esta bíblia das finanças públicas dos Estados-membros o que determina é que o défice não pode ultrapassar os 3% do PIB. Saliente-se que o PCP percebeu tão bem o que estava em causa que até anunciou, tal como o BE, que votava contra as propostas que PSD e CDS avocaram a plenário para condicionar o descongelamento ao equilíbrio das finanças públicas, ao crescimento do PIB e à diminuição da dívida. O PCP fê-lo contra e em choque com o seu militante e líder sindical da Frenprof, Mário Nogueira.

Agora, o que surge aos olhos da opinião pública como um malabarismo táctico do PSD e do CDS é a forma atabalhoada como recuaram, que os faz perder ainda mais a cara perante o eleitorado. Queriam encurralar o Governo e acabaram nessa situação, surpreendidos pela ameaça de demissão do primeiro-ministro em vésperas de europeias. O desatino do PSD e do CDS foi manifesto a partir daí. E as justificações pouco convincentes. Só na entrevista à TVI, na terça-feira, Rui Rio tentou explicar as propostas do PSD.

Levaram dias sem afirmar posição própria, justificando-se anteriores posições do Governo ou do PS. Dizer que, em 2017, a secretária de Estado Alexandra Leitão admitiu a negociação futura do descongelamento das carreiras dos professores e esse princípio ficou no Orçamento do Estado para 2018 —​ o que, de facto, à época foi uma mudança de posição do Governo sobre o descongelamento de carreiras — é um argumento débil.

Como o é ainda mais argumentar que o PS, em Janeiro de 2018, aprovou no Parlamento uma recomendação ao Governo para negociar o assunto. Quem conhece um mínimo sobre regras e procedimentos da Assembleia da República sabe que alterar um decreto-lei é uma coisa, e uma recomendação ao Governo é outra muito diferente. Uma recomendação recomenda, não impõe, não obriga. Alterar um decreto-lei por avocação é transformar o que o Parlamento aprova em lei, que tem de ser cumprida por qualquer governo.

Quanto ao CDS, convém frisar que a deputada Ana Rita Bessa não prestou declarações na quinta-feira, 2 de Maio, após a votação na especialidade, como fez a deputada Margarida Mano, em nome do PSD, sem se demarcar do texto final. Mas a verdade é que, na manhã seguinte, a presidente do CDS, Assunção Cristas, cantou vitória e até defendeu que o Governo devia apresentar uma moção de confiança.

O que se passou pouco muda o futuro em termos de alianças políticas. Se Costa precisar de fazer acordos à esquerda para governar depois das legislativas, tentará fazê-los com todo o empenho que o seu instinto de sobrevivência política lhe garante. Ou poderá governar através de acordos pontuais com todos, à vez ou em grupo, em geometria variável no Parlamento, como António Guterres fez durante seis anos. Tudo depende dos resultados.

Porém, esta ingenuidade do PSD e do CDS permitiu que Costa aproveitasse para inverter a situação de desgaste político em que o Governo estava, que o PS salvasse do afogamento a campanha das europeias de Pedro Marques. E que o primeiro-ministro possa evidenciar de forma perceptível para todo o país o êxito orçamental da sua governação.

O PSD e o CDS deram aos socialistas o argumentário de campanha que melhor lhes serve. O PS pode vangloriar-se agora de que é o único partido preocupado com o equilíbrio orçamental, com o alcançar do défice zero e até de superavit nas contas do Estado. Mas também pode arrogar-se — como Costa tem feito — de ser o único partido preocupado com a credibilidade internacional do país e com o respeito dos compromissos com Bruxelas. E, assim, ficar à frente da pole position para as três eleições que se avizinham. O PS pode respirar fundo e voltar a incluir a conquista da maioria absoluta nos seus objectivos.