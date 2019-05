Seguro sobre Rubalcaba: “Perdi um bom amigo”

“Sinto uma profunda tristeza. Perdi um bom amigo.” António José Seguro, o ex-líder do PS que se tem mantido em recato desde que perdeu as eleições primárias em 2014, comentou de forma emotiva a morte do socialista espanhol Alfredo Rubalcaba, nesta sexta-feira.

“Conheci Alfredo Rubalcaba na política, no momento em que ambos éramos líderes partidários. Conhecemo-nos, em Bruxelas, onde, convergimos a propósito das derivas europeias e da ausência de causas mobilizadoras do projecto europeu. Desde aí partilhámos caminhos e propostas comuns em benefício das causas que partilhámos”, assume Seguro, recordando que a última vez que os dois falaram foi ao telefone, a propósito de educação e da vida académica de ambos.

O ex-secretário-geral do PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, morreu nesta sexta-feira aos 67 anos, num hospital em Madrid, onde tinha dado entrada dias antes, na sequência de um acidente vascular cerebral (AVC).

Para Seguro, Rubalcaba era “um político discreto, mas determinado; um político moderado, com convicções muito fortes”. Era também “um homem de consensos” e de “Estado que deixou várias marcas no seu país, em particular, o seu contributo para o fim do terrorismo”.

“De entre imagens e boas memórias que tanto recordo, retenho um pequeno almoço, em Madrid, em que conversámos sobre as motivações que nos fizeram enveredar pela vida pública e a mantermo-nos nela; a conciliação com a vida pessoal e familiar; o sentido da política e as dificuldades em praticá-la com valores e princípios”, lembra o socialista português. E despede-se: “Alfredo era um humanista e um homem de uma grande cultura. Alfredo foi um Político de P grande. Era um Homem excepcional. Dos que nos fazem muita falta. Até sempre Alfredo.”