Joe Berardo diz que não participou em nenhum “assalto ao poder no BCP”

Joe Berardo foi esta tarde no Parlamento para prestar declarações sobre os créditos que criaram imparidades de vários milhões na Caixa Geral de Depósitos, mas colocou várias condições para falar com os deputados. O comendador recusou falar sobre os créditos que pediu à Caixa Geral de Depósitos à porta aberta. Contudo, na sua declaração inicial, lida pelo seu advogado André Luís Gomes, recusou ter participado em qualquer “assalto figurado ao poder no BCP”.

Assim que chegou, ficaram claras as dificuldades que os deputados vão ter nesta audição: Joe Berardo pediu para que as declarações aos deputados não fossem filmadas, exigindo o direito de reserva da imagem. Apenas parte foi concedido: as televisões tiveram de sair, mas a audição continuará a ser gravada e emitida pelo Canal Parlamento. Além disso, foi o seu advogado quem leu uma declaração inicial, uma vez que Berardo é disléxico.

Nessa declaração inicial, Berardo, pela voz do advogado, disse que não falaria dos créditos sem ser à porta fechada uma vez que decorre em tribunal um processo contra si, movido por vários bancos. “Estou certo que esta comissão não se pretende substituir aos tribunais”.

Na sua declaração inicial, Berardo acusou o banco público de falta de profissionalismo e, num dos pontos em análise pelos deputados, Berardo quis deixar claro nessa sua declaração por escrito: “Nunca participei em qualquer assalto figurado ao poder no BCP”. Antes pelo contrário, disse, uma vez que especificou, “as instituições reforçaram o investimento para apoiar Paulo Teixeira Pinto”, numa altura em que Jardim Gonçalves queria voltar ao poder no BCP.

Mais tarde, sobre o crédito que lhe foi concedido para comprar acções do BCP, Berardo, já a viva voz garantiu que “foi a CGD que propôs o negocio” através de Cabral dos Santos, então director da CGD. Berardo respondia ao deputado do PSD, Virgílio Macedo. Ao social-democrata, o comendador referiu: “Tentei ajudar a situação dos bancos” quando estes estavam em crise.

No início da sessão, foi transmitido que Berardo não leria a declaração, mas que responderia a questões. Contudo depois de lida a declaração inicial, o advogado voltou a intervir na tentativa de tentar impedir a transmissão via Canal Parlamento. Tal não foi acedido pelo presidente da comissão parlamentar de inquérito, Luís Leite Ramos.