Ser Voluntário ….na Fundação Infantil Ronald McDonald

Segundo o Inquérito Piloto ao Trabalho Voluntário, realizado em 2012, cerca de 12% da população residente com 15 ou mais anos tinha feito nesse ano voluntariado ou participado em acções de voluntariado. Um número, contudo, abaixo da média da União Europeia, que se situava nos 24%. Cada vez mais pessoas querem começar a realizar voluntariado regularmente, mas a questão muitas vezes colocada é: por onde começar? Nós damos uma ajudinha.

Área Geográfica: Lisboa e Porto

Tema: Crianças

A Fundação Infantil Ronald McDonald é parte de uma organização mundial, a Ronald McDonald House Charities (RMHC). Em Portugal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social de utilidade pública que desenvolve e lidera programas que contribuem para o bem-estar das crianças e das suas famílias.

Quando uma criança está doente e tem que se submeter a tratamentos médicos hospitalares, precisa de estar acompanhada pela sua família. Assim, desde 2000, a Fundação Infantil Ronald McDonald aproxima as famílias durante os momentos mais difíceis das suas vidas, através das casas Ronald McDonald, onde acolhe muitas famílias que viajam para longe de casa, durante várias semanas ou meses, para acompanhar a criança doente.

Paralelamente, a fundação disponibiliza o Espaço Familiar Ronald McDonald onde, em contexto hospitalar, as famílias podem descansar, lavar as suas roupas e preparar as refeições num ambiente mais familiar, continuando a acompanhar de perto as crianças em tratamento no hospital.

Com este trabalho, a Fundação infantil Ronald McDonald gera impacto nas famílias através da redução das cargas financeiras, da melhoria do bem-estar psicológico e emocional, da melhoria da experiência hospitalar e do reforço da coesão familiar.

Nas crianças é visível uma melhoria do bem-estar psicológico e emocional, crescimento pessoal e um tratamento médico mais eficaz, bem como maiores probabilidades de recuperação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Qual o impacto da Fundação Infantil Ronald McDonald?

Em 2017, 277 famílias foram acolhidas gratuitamente nas Casas Ronald McDonald, o que se traduziu em 6950 noites oferecidas; 105 famílias utilizaram o Espaço Familiar Ronald McDonald.

Como podes ajudar?

Os voluntários que colaboram nas Casas Ronald McDonald e no Espaço Familiar Ronald McDonald oferecem uma ajuda inestimável para a equipa da fundação, ajudando-a a realizar as tarefas diárias e acompanhando as famílias ao longo da sua estadia. Só em Portugal, mais de 260 voluntários dedicam o tempo livre a esta causa, de maneira altruísta, realizando diferentes tarefas, tais como:

Mais populares A carregar...

Organização de actividades;

Apoio na manutenção dos programas da fundação;

Ajuda em tarefas administrativas ou comunicação

O que precisam de ti?

A disponibilidade deve ser vista junto da Fundação Infantil Ronald McDonald.