Nuno Melo e Sócrates

Não sei porquê mas a verdade é que, à falta de ideias verdadeiras e para tentar apagar o que disse sobre o Vox (partido de extrema-direita espanhol), Nuno Melo (CDS) não consegue participar num debate sobre as eleições europeias sem estar sempre a falar de José Sócrates. É muito pouco e é triste que um pessoa que já teve, em tempos, um discurso diferente e analítico tenha descido tanto na forma como tentar passar a sua mensagem.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Euro desigualdades

Ultimamente temos sido bombardeados acerca da importância dos cidadãos votarem nas eleições europeias de Maio. No entanto, seria bom lembrar que um salário de um eurodeputado pode chegar aos 20 mil euros mensais, devido a ajudas de custo, podendo atingir perto de 1,4 milhões de euros em cinco anos de mandato! É imoral este tipo de rendimentos que se praticam no Parlamento Europeu quando comparados com as desigualdades socioeconómicas entre os países ricos do Norte e os países menos ricos do Sul. Se calhar, convinha legislar primeiro sobre estas desproporções para que os cidadãos da União Europeia ficassem menos descontentes e levassem a sério este tipo de eleições.

Emanuel Caetano, Ermesinde

O Alheamento do Cidadãos

A crise governamental que estamos a atravessar tem algumas semelhanças com situações vividas anteriormente, onde o financiamento de determinadas opções políticas, terão servido como desculpa para desencadear crises políticas, com ameaças de demissão do governo, o que poderá ser também entendido como estratégia de vitimização para testar a inteligência dos cidadãos sobre eventuais actos eleitorais para os quais os mesmos sejam chamados.

Os governantes portugueses têm uma grande tendência para achar que os demais cidadãos não são tão inteligentes, ao ponto de nos quererem sujeitar a agressivas campanhas eleitorais, em que os protagonistas prometem milagres numa exaustiva luta para ver quem ocupa os lugares cimeiros na cena política nacional. Se é verdade que o país não está em condições de ceder a muitas das reivindicações de cidadãos que de forma legitima lutam pela justiça das mesmas, talvez esse ruído seja o resultado da falta de clareza de uma certa classe politica cuja sobrevivência está dependente de promessas a uma população que dá mais importância às novelas e ao futebol, como que se alheando dos problemas, onde os políticos jogam claramente com a ignorância das pessoas.

Américo Lourenço, Sines

Sites e jornais

Seja em sites gratuitos ou pagos, cada vez é mais difícil começar a ler em paz e sossego um artigo num jornal online sem ter de ultrapassar uma série de obstáculos e emplastros como anúncios, pedidos de subscrições, registos e "cookies”. Quando inventarem uma melhor tecnologia do que o papel, que se abre, fecha, folheia, sublinha e recorta com a maior liberdade individual, telefonem-me ou mandem um fax, por favor.

Nelson Bandeira, Porto