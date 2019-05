Morreu Alfredo Rubalcaba, ex-líder do PSOE

O ex-secretário-geral do PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba morreu nesta sexta-feira aos 67 anos, num hospital em Madrid, onde tinha dado entrada dias antes, na sequência de um acidente vascular-cerebral.

O fim do terrorismo da ETA teve a marca de Rubalcaba, natural da Cantábria (28 de Julho de 1951) e professor de química na Faculdade de Ciências da Universidade Complutense de Madrid, cujos últimos cargos governamentais, no executivo de José Luis Zapatero, foram de ministro do Interior, vice-presidente e porta-voz do Governo . Mas tinha começado por ser ministro da Educação e da Presidência nos governos de Felipe González, nos anos 1990, depois de ser porta-voz do grupo parlamentar socialista.

Nas mãos deste político considerado um orador brilhante e de raciocínio rápido esteve também a negociação da reforma do Estatuto da Catalunha aprovada em 2006, em clima de reforma com o Partido Popular. Enquanto ministro do Interior de Zapatero, geriu as tréguas declaradas pela organização terrorista basca ETA em 2006 e processo para chegar à paz, que incluiu ainda um atentado no aeroporto de Barajas, em Madrid e decisões difíceis sobre o estatuto de etarras presos e em greve de fome.

Em Julho de 2011, demitiu-se do Governo de Zapatero, para concorrer à presidência dos socialistas espanhóis e dirigia o PSOE quando foi derrotado pelo Partido Popular de Mariano Rajoy nas eleições de 2011 - os socialistas passaram de 169 para 110 deputados.

Rubalcaba assumiu então o papel de líder da oposição, assumindo posições destacadas contra a austeridade, contra-corrente numa União Europeia rendida a este mantra. Junto com o líder do PS, António Seguro, e com George Papandreou, líder do PASOK grego, assinou uma carta enviada ao Conselho Europeu, defendendo a necessidade de medidas de apoio ao crescimento económico e à criação de emprego.

Demitiu-se da liderança do PSOE em 2014, após os maus resultados obtidos pelo PSOE nas europeias de 2014 - o momento em que o Podemos irrompeu na cena política espanhola, marcando o fim do bipartidarismo em Espanha.