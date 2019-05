Histórico ANC a caminho da vitória na África do Sul, mas com o pior resultado de sempre

OCongresso Nacional Africano está a caminho de uma nova vitória nas eleições legislativas na África do Sul, tal como se previa, mas desta vez com um resultado aquém da História do partido – ao que tudo indica, é a primeira vez desde 1994 que vai receber menos de 60% dos votos.

Nas eleições de quarta-feira, muitos sul-africanos mostraram o seu desagrado com a corrupção, a elevada taxa de desemprego e as desigualdades raciais, que persistem 25 anos depois das eleições que marcaram o fim do domínio da minoria branca, o regime de apartheid.

As previsões para as eleições deste ano são o mais duro golpe para o ANC desde esse momento histórico em 1994 – o antigo partido de Nelson Mandela nunca tinha chegado ao poder com menos de 60% dos votos, e agora terá conquistado entre 55% e 58%.

O principal partido da oposição, a Aliança Democrática, tinha 21,81% quando estavam contados 75,6% dos votos em 22.925 distritos. O partido Combatentes pela Liberdade Económica, da esquerda, tinha 10% – será, aliás, o único a crescer em relação a 2014, quando teve 6%.

Segundo o Banco Mundial, a sociedade da África do Sul continua a ser uma das mais desiguais em todo o mundo, onde a disparidade racial na propriedade das terras, das habitações e dos serviços é ainda muito pronunciada.

“O ANC vai ser eleito com um mínimo de 27% da população eleitoral total a apoiá-lo, comparando com 47% em 1999”, sublinhou Attard Montalto, da empresa Intellidex, citado pela agência Reuters.

O líder do ANC, Cyril Ramaphosa, prometeu combater a corrupção, reduzir o desemprego e atenuar as disparidades raciais na distribuição das terras quando foi eleito, em Dezembro de 2017, derrotando um adversário interno apoiado pelo antigo Presidente sul-africano Jacob Zuma. Mas os seus esforços têm sido atrasados pelo peso que alguns apoiantes de Zuma ainda têm no partido.

O melhor resultado de sempre do ANC foi em 2004, quando o antigo Presidente sul-africano Thabo Mbeki obteve mais de 69% dos votos. Mas o apoio ao partido caiu com a liderança de Jacob Zuma, que perdeu o controlo de grandes cidades, como Joanesburgo, nas eleições locais de 2016.

Ainda assim, o ANC controla oito das nove províncias do país, com a Aliança Democrática a controlar uma desde as eleições de 2009.