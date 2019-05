The HUB, um gastrobar aberto 24 horas por dia

Está prestes a chegar ao Porto o primeiro gastrobar da cidade aberto 24 horas por dia. Apresenta-se no dia 15 de Maio no hotel cinco estrelas Porto Palácio, na Avenida da Boavista, e contará com o chef André Silva, depois de muitos anos na cozinha do Hotel Casa da Calçada Relaix & Châteaux, distinguida com uma estrela Michelin.

Este The HUB será um laboratório gastronómico de cozinha contemporânea. Com produtos nacionais e ajustados a cada época do ano, o espaço propõe diferentes conjugações de ingredientes para degustar a qualquer hora do dia (ou da noite) com serviço informal e uma vasta selecção de vinhos portugueses a copo.

Aberto ao público 24 horas por dia, The HUB é ainda um espaço marcado pela presença de arte contemporânea e de uma considerável biblioteca para consulta permanente, a que se junta uma programação musical semanal.

Natural de Valongo, André Silva venceu diversos prémios, entre os quais se destaca a Revolta do Bacalhau, Chef Cozinheiro do Ano, Garfo de Ouro do Guia Boa Cama Boa Mesa e a Estrela Michelin. Foi ainda chef executivo no Porta Restaurante, em Bragança.