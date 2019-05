Portugal arrisca enfrentar protesto geral de camionistas

No aviso prévio de greve em que anuncia o fim das negociações com a Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de mercadorias (Antram), a quem acusa de quebrar a boa-fé negocial e transmitir informações falsas (a de que o sindicato tinha aceite uma contraproposta salarial de 700 euros de salário base), o SNMMP pede a todos os sindicatos independentes “que se revejam nesta luta” e que se “juntem a esta nossa greve”. E houve desde logo um sindicato a manifestar a sua solidariedade e adesão: o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM), que representa centenas de motoristas no activo e que transporta mercadorias em todos os sectores económicas - são os principais responsáveis, por exemplo, pela normal abastecimento dos supermercados e das cadeias comerciais e industriais.

