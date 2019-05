Motoristas e patrões chegaram a acordo durante a madrugada

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodovários de Mercadorias (Antram) chegaram a “acordo de princípio” durante a última madrugada, já depois de os trabalhadores terem ameaçado avançar com uma nova greve a partir de dia 23 de Maio, à porta das eleições europeias.

O acordo foi anunciado pelo Governo já passava das 1h30 desta sexta-feira. O Ministro das Infra-estruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, foi o pivot do diálogo entre os dois lados.“Na sequência da mediação levada a cabo pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação, a ANTRAM e o SNMMP chegaram hoje a um acordo de princípio para a dignificação das condições de trabalho dos motoristas de matérias perigosas”, confirmou ao PÚBLICO fonte do gabinete do ministro Pedro Nuno Santos.

O acordo, adiantou, terá ainda de ser levado a ratificação por parte do sindicato e da Antram “junto dos seus respectivos associados e filiados.”

Não se sabe ainda se o resultado das negociações irá reverter a paralisação para a qual o sindicato disse na quinta-feira ter já entregue o pré-aviso