ADSE: Concorrência faz buscas em hospitais da CUF, Luz e Lusíadas

A Autoridade da Concorrência (AdC) está a fazer buscas em vários hospitais da CUF, Luz e Lusíadas, por suspeitas de eventual concertação entre estes grupos privados no que respeita aos acordos que têm com a ADSE, noticia a SIC. Questionada pelo PÚBLICO, a AdC apenas confirmou que estão a ser realizadas buscas em nove entidades do sector da saúde na Grande Lisboa, Porto e Algarve “por suspeitas de práticas anticoncorrenciais lesivas da liberdade de escolha dos consumidores”.

“A Autoridade da Concorrência confirma a realização de diligências de busca e apreensão em oito localizações de nove entidades activas no sector da saúde nas zonas da Grande Lisboa, Porto e Algarve por suspeitas de práticas anticoncorrenciais lesivas da liberdade de escolha do consumidor”, lê-se no comunicado entretanto divulgado.

As buscas, acrescenta a entidade reguladora, “têm estado a ser realizadas mediante autorização do Tribunal de Instrução Criminal e Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa e contam com o acompanhamento da Divisão de Investigação Criminal da PSP”.

“A AdC decretou o segredo de justiça no presente processo de contra-ordenação, a fim de preservar os interesses da investigação”, lê-se ainda no comunicado divulgado nesta sexta-feira.

A entidade reguladora não quis revelar os nomes dos hospitais ou grupos envolvidos, nem confirmar se estão relacionadas com a ADSE.

De acordo com a informação avançada pela estação de televisão, a Concorrência estará a investigar o facto de estes três grupos privados terem anunciado, em Fevereiro, quase em simultâneo que iriam suspender as convenções com o subsistema de assistência na doença da função pública. Uma semana depois, os grupos recuaram nessa intenção, anúncio que também foi feito com diferença de poucos dias.

Na origem do diferendo entre privados e ADSE estão 38 milhões de euros que a ADSE exige de volta relativos a facturações excessivas de medicamentos, próteses e cirurgias em 2016. Os privados não gostaram e, em Fevereiro, ameaçaram deixar cair as convenções com a ADSE. A decisão acabou por ser cancelada e tem havido negociações entre o conselho directivo da ADSE e os grupos privados para reformular as tabelas de preços e evitar que, no futuro, se façam regularizações de preços facturados a mais.