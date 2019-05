Golo de Chiquinho garante triunfo do Moreirense

Um golo de Chiquinho bastou nesta sexta-feira ao Moreirense para vencer em casa do Desportivo das Aves por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol.

Num jogo entre duas equipas sem a pressão imediata dos resultados, valeu à equipa de Moreira de Cónegos o golo de Chiquinho, aos 54 minutos.

Com esta vitória, o Moreirense fortaleceu o seu quinto lugar, agora com 52 pontos, mais seis do que o Vitória de Guimarães, sexto, enquanto os avenses, que já garantiram a permanência, conservam o 12.º posto com 36.