Na Liga Europeia mais portuguesa de sempre, o Barcelona é o alvo a abater

O Pavilhão João Rocha vai receber, este fim-de-semana, a final a quatro a mais portuguesa de sempre na história da Liga Europeia. FC Porto, Benfica e Sporting tentarão quebrar o domínio do FC Barcelona na maior competição de clubes do hóquei em patins a nível europeu. A tarefa não será fácil: a competição foi conquistada pela formação catalã por 22 vezes, com apenas cinco triunfos repartidos pelos três “grandes” portugueses. Para além da presença de peso lusa, a segunda meia-final será disputada entre Sporting e Benfica, naquele que será o primeiro derby da Segunda Circular na história da prova.

