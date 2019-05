Fernando Graça: “Proposta do Sporting era a melhor”

O Pavilhão João Rocha foi inaugurado em 2017 e, com menos de dois anos de existência, prepara-se para receber a final a quatro da Liga Europeia de hóquei em patins.

À margem da conferência conjunta dos treinadores das equipas, o PÚBLICO chegou à fala com Fernando Graça, presidente do Comité Europeu de Hóquei em Patins (CERH), organização que superintende a organização do evento. O dirigente garante que, de todas as propostas recebidas, a do clube de Alvalade era a mais promissora.

“A proposta do Sporting era a melhor. Reunia todas as condições que desejamos como ideais e não houve hesitações quanto à decisão a tomar. Não só por cobrir todos os aspectos organizativos, mas a qualidade era indiscutível. A forma como o Sporting organizou duas competições internacionais de futsal não deixou dúvidas de que esta organização iria ser muito competente”, garante o dirigente.

Miguel Afonso, vogal do Conselho Directivo “leonino”, garantiu ao PÚBLICO que a proposta seria feita independentemente do favoritismo da sua equipa, mostrando total confiança numa final a quatro que possa trazer o hóquei em patins “para um patamar superior”.

“Temos uma confiança ilimitada nesta equipa. O grande motivo de trazermos para cá este evento, não teve propriamente a ver com o facto de acharmos que dessa forma ficamos mais perto de ser campeões. Se fosse noutro pavilhão qualquer, teríamos exactamente as mesmas esperanças. A qualidade da equipa permite-nos ter esse optimismo”.

Na opinião do dirigente “leonino”, os adeptos do Sporting sempre mantiveram um carinho especial pelo hóquei, afirmando que esta final a quatro será, também, a oportunidade perfeita de homenagear a equipa de Alvalade que venceu este título na época 1976-77.