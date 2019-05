Dominic Thiem volta a vencer em Madrid

Em toda a sua carreira, Dominic Thiem só ganhou quatro encontros frente a adversários do top 10 depois de perder o set inicial. Curiosamente, sempre diante de suíços. Nesta sexta-feira, em Madrid, Roger Federer foi novamente vítima do austríaco após estar em vantagem no encontro. Desta vez, até teve dois match-points, mas não evitou um desfecho semelhante ao da final de Indian Wells, em Março, e Thiem venceu em três sets.

O momento de viragem aconteceu no tie-break do segundo set, quando Thiem (5.º) igualou o encontro no sexto break-point, após salvar match-points a 7/8 e 9/10. Ao fim de mais de uma hora e meia de jogo e ao nono break-point, o finalista do Mutua Madrid Open nas duas últimas edições conseguiu quebrar o serviço adversário e liderou por 4-2, antes de Federer (3.º) igualar. Mas um jogo de serviço pouco eficaz do suíço de 37 anos abriu caminho para a vitória de Thiem, por 3-6, 7-6 (13/11) e 6-4.

“Desperdiçar match-points é o pior, mas se olhar de outra perspectiva está tudo bem”, reconheceu Federer, que só no domingo decidirá se irá disputar o Masters 1000 de Roma.

Thiem defronta nas meias-finais Novak Djokovic, a quem venceu os dois últimos dos sete duelos já travados e ambos em terra batida. “Quando defrontei Novak no ano passado e há dois anos, ele não estava no seu melhor. Agora, ele está de novo. Venceu os três últimos Grand Slams e está no topo do ranking, por isso, o desafio não podia ser maior”, admitiu Thiem. Quanto ao líder do ranking, nem chegou a entrar em campo já que Marin Cilic abandonou devido a uma intoxicação alimentar.

Stefanos Tsitsipas (9.º) derrotou o campeão em título, Alexander Zverev (4.º), por 7-5, 3-6 e 6-2, e vai defrontar nas meias-finais o vencedor do encontro entre Rafael Nadal (2.º) e Stan Wawrinka (34.º).