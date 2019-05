Os 22 jogadores da selecção de sub-20 convocados para o Mundial

O seleccionador nacional de sub-20, Hélio Sousa, deu a conhecer esta sexta-feira, na Cidade do Futebol, os 22 jogadores com quem conta para o campeonato do mundo da categoria, a acontecer na Polónia, entre 23 de Maio e 15 de Junho.

Em relação à última convocatória, no duplo particular frente a Alemanha e Inglaterra, em Março, ficaram de fora David Carmo (Sp. Braga), Domingos Quina (Watford), Leandro Cardoso, Filipe Soares (Estoril-Praia) e Elves Baldé (Paços de Ferreira) para entrar Pedro Neto (Lazio) e Miguel Luís (Sporting). Alguns destes jogadores foram ao campeonato da Europa de sub-19, no ano passado, bem como Diogo Teixeira (Rio Ave) e José Gomes (Benfica), que não vão estar presentes no Mundial.

De regresso a esta selecção estão outros jogadores de destaque nesta geração de 99': Diogo Leite (FC Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pedro Neto (Lazio) e Rafael Leão (Lille).

A selecção de sub-20 entra em estágio a 13 de Maio, tem um particular com a Arábia Saudita a 18 e viaja para a Polónia no dia 20. Portugal integra o grupo F onde está o actual campão de sub-20, a Argentina, a Coreia do Sul e África do Sul. Os jogos estão marcados para os dias 25, 28 e 31 de Maio, respectivamente.

Depois de os nomes estarem revelados, Hélio Sousa apontou que o objectivo é, pelo menos, chegar à fase a eliminar. O seleccionador deixou, no entanto, muito claro que "esta é uma geração que conseguiu algo único, são bicampeões europeus, e vão querer continuar a orgulhar o país”.

O técnico chamou 22 jogadores, mas um dos quatro guarda-redes convocados será dispensado, pelo que a lista final terá 21 elementos. Esta situação prende-se com o facto de Diogo Costa, guardião do FC Porto, poder ser chamado para a final da Taça de Portugal, que se disputa em 25 de Maio, precisamente o dia em que Portugal se estreia no Mundial, diante da Coreia do Sul, podendo assim ficar de fora da fase final da prova.

Depois das conquistas dos Europeus de sub-17, em 2016, e sub-19, em 2018, Hélio Sousa considera que esta geração tem capacidade para “conseguir algo mais” e arrecadar um troféu que Portugal arrecadou em 1989 e 1991.

Perto do final da conferência de imprensa, o técnico não conteve as lágrimas quando foi questionado sobre os últimos passos que está a dar na Federação Portuguesa de Futebol, antes de assumir o comando da selecção principal do Bahrein.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Cada ano passado aqui tem sido maravilhoso. Só tenho de agradecer tudo o que me tem acontecido. O desejo é dar as melhores vivências a cada um dos nossos jogadores e vivenciá-las com eles. Tem sido extraordinário. É um prazer enorme trabalhar com os nossos jovens jogadores”, disse, visivelmente emocionado.

Convocatória de Portugal para o Mundial de sub-20

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton), Luís Maximiano (Sporting) e Ricardo Silva (FC Porto)



Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (FC Porto), Francisco Moura (Sp. Braga), Diogo Dalot (Manchester United), Romain Correia (Vitória SC), Rúben Vinagre (Wolverhampton) e Thierry Correia (Sporting)



Médios: Florentino Luís (Benfica), Gedson Fernandes (Benfica), Miguel Luís (Sporting), Nuno Henrique (Chievo Verona) e Nuno Santos (Rio Ave)



Avançados: Francisco Trincão (Sp. Braga), Jota (Benfica), Mesaque Dju (West Ham), Pedro Martelo (Sp. Braga), Pedro Neto (Lazio) e Rafael Leão (Lille)