Abel Ferreira lembra que tem contrato com o Sp. Braga até 2021

O treinador Abel Ferreira frisou nesta sexta-feira que tem contrato com o Sporting de Braga até 2021 e revelou que ainda esta semana falou com o presidente António Salvador sobre a próxima época futebolística.

O técnico, que falava na antevisão da deslocação ao terreno do Boavista, no sábado, em jogo da 33.ª jornada da I Liga de futebol, comentava as notícias desta semana, que, após a derrota na Madeira, diante do Marítimo (1-0), na ronda anterior, deram conta da sua possível saída no final da temporada.

“Acredito nele [António Salvador], foi ele que me contratou para a formação, que apostou em mim para a equipa principal e me renovou o contrato o ano passado. Falo com ele regularmente e ainda esta semana falámos sobre esta época e a próxima. Estou grato a este clube e a esta cidade, gosto de aqui estar, o meu foco está aqui”, disse.

Abel Ferreira notou que as notícias sobre a sua possível saída já vêm antes do jogo com o Moreirense, há pouco mais de um mês, mas lembrou que tem contrato com o clube minhoto.

“Uma mentira dita muitas vezes pode ser verdade, mas é mentira. (...) Não sei qual é a intenção, os jornais parecem redes sociais, é preciso veracidade no que se diz, temos que ter cuidado no que escrevemos, [porque] posso dizer que o Barcelona vai despedir o treinador e um português tem o perfil indicado”, disse.

Questionado sobre o que pesou mais nesta ponta final “desastrosa”, como a apelidou o presidente, António Salvador, Abel Ferreira considerou que os adversários foram melhores, mas notou: “Também sabemos da forma como saímos da luta pelos lugares cimeiros.”

“Alimentámos o sonho [do título], estivemos a lutar até sete jornadas do fim, mas a partir de determinada altura o nosso rendimento caiu, não fomos consistentes e os nossos adversários foram melhores, nomeadamente, o nosso mais directo adversário [Sporting] que teve uma recta final muito boa, com um jogador em grande evidência [Bruno Fernandes]. Agora temos que analisar e corrigir alguns erros para não voltar a cometê-los no futuro”, disse.

O técnico, que fez questão de dar os parabéns à equipa feminina de futebol do SP. Braga pela “conquista histórica” do título nacional, disse esperar “um Boavista motivado, que tem a expectativa de jogar com a casa cheia”, mas garantiu uma equipa do Sp. Braga no Bessa “competitiva, como sempre”.

“Na época passada, fizemos um quarto lugar com 75 pontos, este ano temos 64 e queremos mais, mas assumo este quarto lugar”, disse.

O Sp. Braga, quarto classificado da I Liga, com 64 pontos, e Boavista, 11.º, com 38, defrontam-se no sábado, às 18h, no Estádio do Bessa, no Porto.