“Shallow”, de Lady Gaga, vai ter a primeira versão em Português

Lady Gaga deu autorização para a edição de uma versão em língua portuguesa da música “Shallow”.

Segundo a Blitz, a versão em português vai ser cantada por Paula Fernandes, cantora brasileira com influências do sertanejo, e vai ser intitulada de “Juntos”.

“Será uma grande responsabilidade trazer ‘Shallow’ para a nossa língua, para a nossa história. Nada será igual à obra original, que é simplesmente da maior de todas, Lady Gaga! Me sinto muito honrada por ter sido escolhida e ansiosa para dividir com vocês... aliás, fica aqui o suspense de quem irá fazer esse dueto comigo...façam suas apostas! Em breve eu conto!!!”, revelou a cantora no Instagram.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Shallow” ficou popularizada com o filme “Assim Nasce Uma Estrela”. O filme foi nomeado para várias categorias dos Óscares e venceu o de Melhor Canção Original com o tema de Lady Gaga. A versão de Paula Fernandes vai ser incluída num DVD que vai sair a 12 de Junho.

Para já não se sabe quem vai fazer as vezes de Bradley Cooper na versão em português.