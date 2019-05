João Fernandes sai do Rainha Sofia para ir dirigir o Instituto Moreira Salles no Brasil

O português João Fernandes, que desde 2012 era subdirector do Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofia, em Madrid, vai dirigir a partir de Agosto o importante Instituto Moreira Salles (IMS), no Brasil, com pólos no Rio de Janeiro e em São Paulo, confirmou o próprio ao PÚBLICO, adiantando que desenvolverá a sua acção a partir da nova sede da instituição na Avenida Paulista, projectada pelos arquitectos do escritório Andrade Morettin.

“Para o IMS, é um privilégio tê-lo como director artístico, assim como foi um privilégio contar com a inteligência e o talento de Lorenzo Mammi”, lê-se num comunicado daquela importante instituição brasileira, fundada em 1992, que tem um impressionante acervo em áreas como a fotografia e a literatura. O ex-director do IMS, explica o comunicado, teve de “retomar as suas actividades académicas na Universidade de São Paulo”, tendo-se desligado do instituto em Outubro do ano passado.

João Fernandes chegou ao Rainha Sofia vindo do Museu de Serralves, que dirigiu entre 2003 e 2012, substituindo o valenciano Vicente Todolí. No ano passado, a Art Review pô-lo, juntamente com o director do museu madrileno, Manuel Borja-Villel, na 51.ª posição da sua lista Power 100, que identifica a cada ano as figuras mais influentes do mundo da arte. A revista justificava a escolha elencando exposições como aquela que haviam dedicado ao sul-africano William Kentridge, ao artista luso-brasileiro e activista Artur Barrio e as correspondências artísticas de Fernando Pessoa, elogiando uma programação aberta “a nomes cujo trabalho não é propriamente ubíquo no circuito de museus nacionais”.