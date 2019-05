Cem gravuras de Pablo Picasso exibidas no Porto

A exposição Pablo Picasso. Suite Vollard, composta por 100 gravuras do artista espanhol, vai ser inaugurada no dia 30 de Maio no Palácio das Artes, no Porto, avançou esta sexta-feira à Lusa fonte da organização.

A colecção Suite Vollard, adquirida em 2008 pela fundação espanhola MAPFRE vai estar exposta “pela primeira vez em Portugal” até 11 de Setembro, resultado de uma parceria entre a Santa Casa da Misericórdia do Porto e a Casa de Vinho do Porto Taylor's.

“Encomendado pelo negociante de arte e editor Ambroise Vollard, Pablo Picasso fez cem gravuras entre 13 de Setembro de 1930 e Março de 1937, que entraram na história da arte sob o nome de Suite Vollard”, pode ler-se na página da exposição, que lembra que o conjunto surgiu “em 1939 em dois formatos diferentes, um grande (760 x 500 mm) em papel vitela assinado pelo artista com lápis vermelho ou preto, com 50 cópias por placa; e outro mais pequeno (445 x 340 mm) em papel vergê de Montval com a marca d'água “Vollard” ou “Picasso” em 250 cópias”.

Segundo a página oficial do evento, “as gravuras não seguem nenhuma sequência lógica nas imagens” e a cronologia temporal obedeceu principalmente aos “eventos externos e pessoais do artista”.

A organização refere que a série completa inclui três retratos de Vollard, cinco placas relativas à batalha do amor – também chamadas “Violação” – e realizadas em 1933, 46 placas ao redor do tema Estúdio do Escultor (40 delas de 20 de Março a 05 de Maio de 1933, seis entre Janeiro e Março de 1934), quatro placas de Rembrandt (realizadas entre 27 e 31 de Julho de 1934), 15 sobre o minotauro e o minotauro cego (realizadas entre 17 de Maio e 18 de Junho e entre 22 de Setembro e 22 de Outubro de 1933) e 27 composições de diversos temas.

Os bilhetes para a exposição têm um custo de 10 euros, são grátis para crianças até aos 12 anos e tem descontos de 50% para jovens entre os 12 e os 17 anos e para estudantes.