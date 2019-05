Fat White Family na luta contra a auto-censura

Após a digressão de Songs for Our Mothers, os Fat White Family estavam prontos a seguir para o caixão. A banda que voltou a trazer o perigo, o desplante, a provocação e o caos para o rock inglês nos últimos anos, estava esfrangalhada pela sua própria conduta no limite. E tinham caído em todas as armadilhas óbvias de uma carreira medianamente bem-sucedida no que resta da indústria musical: “Drogas, ascensão social, hanger-ons [definição para aqueles amigos-lapa que costumam rodear gente de notoriedade pública para, com isso, colher umas migalhas em proveito próprio], comportamentos descontrolados, narcisismo, toda essa treta”, lista Lias Saudi, vocalista do grupo em conversa com o Ípsilon. Tinham sido sovados por cada cliché disponível e quase caído para uma valeta devido ao consumo de heroína; precisavam agora de medidas drásticas de sobrevivência – individual e colectiva.

