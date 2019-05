Mulheres no YouTube: mais espectadores e menos criadoras — até agora

Em Portugal, a pesquisa pela palavra empowerment (empoderamento) no Youtube duplicou no último ano. É apenas um entre vários dados foram apresentados esta quinta-feira no evento “Mulheres no YouTube”, em Lisboa em que estiveram presentes algumas das youtubers portuguesas mais reconhecidas – Rita Serrano, Inês Rochinha, Olívia Ortiz e Owhana – para discutir a presença da mulher na plataforma.

Segundo Melanie Parejo, gestora de parceiros do YouTube em Portugal e Espanha, “cerca de 45% dos utilizadores da plataforma são mulheres”. No entanto, disse, a maioria do conteúdo continua a ser criado por homens. Mas de acordo com os mesmos dados, houve em Portugal um crescimento de 80% de pesquisas relacionadas com as principais criadoras femininas.

Uma das tendências que Melanie Parejo apontou durante a apresentação foi o crescimento de vídeos em que as pessoas assumem a sua orientação sexual. Para a mesma, “isto ajuda a acabar com estereótipos e a estarmos conscientes de que as histórias têm várias perspectivas”.

A gestora de parceiros termina a sua intervenção apelando a que mais mulheres criem conteúdo no YouTube. “A criatividade só é possível quando existe diversidade e inclusão. Os dados revelaram que as mulheres têm, em média, 12% menos acesso à internet que os homens em todo o mundo”, concluiu.

Seguiu-se o debate com as youtubers portuguesas, moderado pela gestora de indústria da Google em Portugal, Inês Santos Lima. Rita Serrano, Inês Rochinha, Olívia Ortiz e Owhana falaram do seu percurso no canal e de preconceitos.

Inês Rochinha começou por partilhar vídeos de costura há cerca de oito anos. Actualmente, tem vídeos sobre maquilhagem, penteados e algumas histórias pessoais do dia-a-dia. Com quase 265 mil subscritores, 80% dos quais mulheres, Inês é uma das youtubers mais influentes do momento. “Sou uma storyteller”, disse.

A primeira vez que sentiu discriminação de género “foi quando se fazia o roast yourself, em que se criava uma música sobre os nossos defeitos e fiz um rap com o meu namorado na altura. Houve pessoas que chegaram ao meu canal e disseram ‘tu és mulher, não podes gozar, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo'”, explicou. Inês contou ainda que considera existir “um preconceito" relativo à “profissão youtuber”.

Ao PÚBLICO, Inês salientou que “as mulheres são mais criticas” e que “ligam mais ao detalhe”.

Outro aspecto referido pela youtuber de 26 anos durante o debate foi a importância da autenticidade - “tudo aquilo que é mostrado é muito romantizado. Quando começamos a mostrar vulnerabilidade há mais empatia”, escalreceu.

Rita Serrano tem cerca de 96 mil subscritores no canal. Disse ao PÚBLICO que a sua audiência é predominantemente feminina — “cerca de 80%”, conta. Começou a partilhar vídeos há 3/4 anos para estender o negócio de hairstyling. Entretanto a temática evoluiu para histórias mais pessoais.

“Quando os comentários são menos simpáticos tento responder o mais calma possível. Dou uma resposta correcta, mas que ponha pessoa no sítio”.

Owhana é tendência no YouTube e está a acumular seguidores (cerca de 456 mil) com a sua boa disposição. Começou o canal em 2016 por influência do namorado (o conhecido Wuant): “Comecei a imitar vozes de desenhos animados. Agora é mais sobre mim. Pego em vídeos que lá fora são tendência e adapto para cá”.

“Embora tenha um público predominantemente feminino (60%), os rapazes são mais críticos”, contou.

Segundo Owhana, o maior medo que teve quando criou o canal foi não corresponder ao “estereótipo” de beleza feminina, disse. “Sendo uma rapariga plus size, tinha receio. Mas apesar de alguns comentários negativos, os comentários positivos superaram”, contou. A jovem revelou ainda que recebe mensagens de jovens inspiradas pela mensagem de positividade corporal que transmite.

O caso de Olívia Ortiz é diferente, já que vingou primeiro no mundo da televisão – como apresentadora – e só depois, há três anos, criou o seu canal na plataforma. “Senti uma lacuna: a vontade de criar o conteúdo que eu queria”, explicou.

A audiência dos vídeos de Olívia, que tem cerca de 132 mil subscritores, é mais equilibrada (55% são mulheres). O que atraí Olívia nesta plataforma é o seu factor democrático: “O YouTube não discrimina. Qualquer pessoa pode ir para o YouTube, o botão de upload é igual para todos”, disse.

A apresentadora e youtuber afirma não dar importância aos comentários negativos. “Se nos centrarmos na critica negativa vamos estar a limitar a nossa criatividade”, explicou ao PÚBLICO.