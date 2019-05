Afinal, os peixes também vêem a cores nas profundezas do oceano

Quanto maior a profundidade e inacessibilidade, menor o conhecimento sobre as profundezas do oceano e os seres que lá habitam. Um novo estudo publicado esta sexta-feira revela que, ao contrário do que se poderia pensar, alguns peixes de águas profundas (que habitam até 1500 metros de profundidade) possuem um sistema visual que lhes permitirá ver a cores no escuro. Uma capacidade que, segundo a equipa de cientistas de vários pontos do mundo, pode dar a estes animais uma vantagem evolutiva, ajudando-os a distinguir os predadores das presas na escuridão do fundo do mar.

