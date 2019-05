Europeias: veja em directo o debate entre candidatos

Nesta quinta-feira, Dia da Europa, o PÚBLICO promove um debate com os “números dois” das listas de candidatos ao Parlamento Europeu do PS, PSD, CDS e BE, e com o número três da CDU, encerrando o projecto “A Europa que Conta”.

No auditório do PÚBLICO, em Lisboa, estão presentes Maria Manuel Leitão Marques (PS), Lídia Pereira (PSD), José Gusmão (BE) e Pedro Mota Soares (CDS). A CDU estará presente com o eurodeputado João Pimenta Lopes, número três da lista.

A colocar questões estará um painel de jovens seleccionados pelo jornal, como Jorge Félix Cardoso (ID-Europa), Rita Vasconcelos (Greve Climática Estudantil), Cyntia de Paula (Casa do Brasil) ou Rafael Jacinto (Associação H2O).

Este debate assinala o fim do projecto “A Europa que Conta”. Ao longo de 25 semanas, o PÚBLICO fez um retrato completo sobre a União Europeia, abordando diversos temas na edição impressa do jornal e em diferentes formatos multimédia, do vídeo à infografia, incluindo o podcast semanal A Europa que conta.

“A Europa que Conta” tem o apoio do Parlamento Europeu.