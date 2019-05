Um fantasma continua a percorrer a Ibéria

Temos tido que confrontar em várias batalhas esse fantasma, portugueses e espanhóis contra Moloch.

Recordo a luta, vitoriosa, contra a central nuclear de Sayago, já antes tínhamos enterrado a de Ferrel. Em Moral de Sayago continua presente uma enorme plataforma hoje inútil e esperando, porque não, uma central fotovoltaica.

Não esqueço o cemitério nuclear de alta actividade de Aldeavila de la Ribera, que nas arribas do Douro, em frente a Freixo de Espada à Cinta, ao arrepio da legislação europeia e das regras ambientais e de boa vizinhança, nos quiseram impor. Saudamos com um bom vinho do Douro que este continue sem outras (rádio) actividades.

A central de Vadecaballeros, na Andaluzia, também com a nossa oposição aí jaz para posteridade.

Já em Almaraz, já passaram a centena incidentes e quase acidentes, e aí a tibieza incompreensível do nosso governo permite que em infracção com os acordos de exploração, e com a ajuda do malfadado ATI (armazém temporário, que arrisca ser para sempre!), se prevê, embora seja duvidoso que as empresas aguentem o que terão que investir, mais seis anos de funcionamento, quando seria com o desmantelamento que se geraria mais e melhor emprego local e potencialidades de desenvolvimento.

Depois, inutilmente a não ser para a especulação e os mercados, apareceu a mina de urânio de Retortillo, que já devastou solos e que nunca deverá chegar a exploração.

Temos a nossa experiência dessa luta. Desde os anos 70, também com diversos encontros ibéricos, que lutámos (até contra os próprios trabalhadores, que hoje morrem de leucemias e neoplasias) pelo encerramento das de Urgeiriça, que fecharam e das quais temos toneladas de minério acumulado, que assim devem continuar, e não vão parar a locais menos próprios (quaisquer o são).

Já com os ex-trabalhadores dessa contribuímos para que em Nisa, um dos melhores queijos do mundo, a sustentabilidade local e os valores do património e das águas não tenham visto outra mina de urânio em cima da vila.

Mas toda esta conversa vem aqui porque a 25 kms da nossa fronteira, sobre o Alcarache, afluente do Guadiana, ignorada por cá mas objecto de mobilizações massivas nos concelhos, nos cinco concelhos limítrofes da raia de Mourão, onde os cinco presidentes municipais e as populações já disseram “Dehesa Sin Uranio”, com cartazes em todas as janelas e ruas e até na traseira de camiões que percorrem toda Espanha.

Pois aí, entre Zahinos e Vila Nueva del Fresno, a mesma empresa especuladora que ataca em Salamanca já deitou as suas garras e o processo para iniciar os furos só está embargado por recurso, embora tenha a oposição dos proprietários da superfície, dos municípios e, até ver, do Governo Regional da Extremadura.

O nosso movimento já alertou a presidente de Mourão e os órgãos municipais de Barrancos que se devem mobilizar para o empenho cívico. Não se ouve, não se ouve nada por aí, mas basta pôr um pé em Vila Nueva del Fresno e está lá tudo.

Já solicitámos ao presidente da Comissão de Ambiente do Parlamento, que tem feito notável trabalho, a sua intervenção. Mas é ao nosso ministro do Ambiente, com tendência para entradas de leão, que gostaríamos de inquirir:

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

1. Por que razão não o ouvimos sobre esta projectada mina de urânio, quase em cima da fronteira e sobre afluente de rio internacional?

2. Será que ao arrepio dos tratados não foi informado pelo governo espanhol?

Se foi e não o ouvimos é de lamentar e de exigir a sua palavra e empenho, se não foi é de pedir-lhe que, tal como fez inicialmente em relação ao ATI de Almaraz (tendo depois vestido a pele de cordeiro), apresente o nosso protesto e exigência que neste nosso espaço comum, a dehesa, o montado, os rios internacionais e o espaço onde temos inúmeras espécies únicas, que é Rede Natura, e onde homens e mulheres tentam lutar contra o isolamento e as omissões do poder central, onde procuramos manter a convivialidade e a possibilidade de futuro, que neste espaço raiano não se abra esta caixa de Pandora, da qual sabemos que só pode vir destruição, seja sobre a forma de contaminação dos solos e dos ares, seja pelas escorrências radioactivas, que poderão acabar nos e com os nossos azeites. Movimento Dehesa Sin Uranio e FAPAS