Tribunal rejeitou pedido cautelar da Ordem dos Enfermeiros contra ministra da Saúde

O Tribunal Administrativo de Lisboa rejeitou o pedido cautelar contra a ministra da Saúde “a título pessoal” interposto pela Ordem dos Enfermeiros (OE), informa o Ministério da Saúde através de comunicado.

“O Ministério da Saúde foi esta manhã [quinta-feira] notificado pelo Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa da ‘rejeição liminar’ do pedido cautelar interposto pela Ordem dos Enfermeiros contra a ministra da Saúde”, refere fonte oficial do gabinete de Marta Temido num comunicado enviado ao PÚBLICO.

Na mesma nota, o Ministério da Saúde adianta que “prossegue no Tribunal a análise à providência cautelar interposta pela Ordem do Enfermeiros com o objectivo de suspender a eficácia de acto administrativo — a sindicância”.

Acrescenta ainda que na passada terça-feira, 7 de Maio, a ministra da Saúde “emitiu uma resolução fundamentada, no sentido da salvaguarda do superior interesse público, que permitiu à IGAS [Inspecção-Geral das Actividades em Saúde] dar seguimento à sindicância à OE”.

O pedido da ministra da Saúde para a IGAS avançar com uma sindicância (que é um processo de averiguação geral sobre o funcionamento das instituições) à OE foi conhecido a 23 de Abril. Isto já depois de Marta Temido ter apresentado uma exposição à Procuradoria-Geral da República e que resultou na decisão de avançar com este procedimento.

O gabinete de Marta Temido disse ao PÚBLICO naquela altura que o objectivo da sindicância é indagar indícios de “eventuais ilegalidades resultantes de intervenções públicas e declarações dos dirigentes” da Ordem, assim como analisar os relatórios de contas daquela instituição. Na documentação enviada à IGAS, o ministério apresentou diversas peças jornalísticas com declarações da bastonária Ana Rita Cavaco e de outros dirigentes da Ordem. Mas também comentários feitos na rede social Facebook e dois relatórios de contas.

A Ordem dos Enfermeiros decidiu recorrer da decisão, apresentando providências cautelares para suspender a sindicância. Uma das acções era contra a ministra e que levou logo o tribunal a pedir esclarecimentos sobre o mesmo. Sob pena de não ter andamento.