Pediu ajuda para o irmão inimputável a Marcelo e ao Parlamento

A mais recente tentativa de Maria do Céu Ribeiro para garantir ao irmão, inimputável preso há 29 anos, na ala psiquiátrica de Santa Cruz do Bispo, no Porto, um resto de vida condigna, e receber tratamento - 19 anos depois de cumprida a medida de segurança que lhe foi aplicada em 1990 pelo tribunal por tentativa de homicídio simples do irmão - foi enviar uma carta ao Presidente da República, diz ao PÚBLICO.

