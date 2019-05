Juiz Ivo Rosa vai ter ajuda na Operação Marquês

O juiz responsável pela fase de instrução da Operação Marquês, Ivo Rosa, vai ser assessorado na tarefa de levar por diante uma missão que implica a análise de milhões de documentos.

Segundo uma nota informativa do Conselho Superior da Magistratura, na última reunião plenária deste órgão, que teve lugar no passado dia 7 de Maio, foi delegada no seu recém-eleito vice-presidente “a competência para assegurar a solicitada assessoria” do magistrado do Tribunal Central de Instrução Criminal, “estando já a decorrer diligências para a garantir”.

Num despacho que fez recentemente, Ivo Rosa dava conta da magnitude da missão de que foi incumbido por sorteio, e da exiguidade de recursos à sua disposição: apenas dois funcionários judiciais. Previstas na lei sem que tenham passado até hoje à prática, as assessorias dos magistrados judiciais podem ser asseguradas por juristas mas também por especialistas de outras áreas, como por exemplo economistas, dependendo do teor dos processos judiciais em causa.

Só para ler a acusação Ivo Rosa gastou 43 dias, assinala o mesmo despacho, noticiado pelo semanário Expresso no passado sábado.