Incêndio deflagra em fábrica de Ovar

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira de manhã numa fábrica de têxteis para filtração de sólidos, líquidos e pó, feltros e acessórios para a indústria de roupa, em São João de Ovar, no distrito de Aveiro. Há dois feridos ligeiros.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, trata-se da Valmet. O alerta soou às 9h20, quando a fábrica estava a funcionar. Duas pessoas sofreram queimaduras ligeiras.

No local, há uma intensa nuvem de fumo. Combatem as chamas 80 operacionais, auxiliados por 27 viaturas, de corporações de bombeiros de Ovar, Esmoriz e Santa Maria da Feira.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Ovar, João Mesquita, disse à Lusa que os funcionários “saíram todos do edifício e estão bem”. Os operacionais procuram agora preservar um perímetro de segurança que mantenha livres de perigo as residências circundantes e combater as chamas. O incêndio “exibe alguma intensidade e envolve muito fumo, dado o tipo de materiais que está a arder”, explicou.