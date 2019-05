Centro que trata resíduos de hospitais suspeito de inflacionar custos em quatro milhões de euros

A criação do Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais, localizado na Chamusca e que é detido em parte pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), beneficiou de três milhões de euros em fundos comunitários, um montante que só foi atingido porque terão sido inflacionados os custos do projecto em mais de quatro milhões de euros.

