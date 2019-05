César diz que proposta do PSD para professores é um “carro sem travões ou travado”

Amanhã, o PS não alterará absolutamente nada do que votou na semana passada sobre o diploma da contabilização do tempo congelado aos professores: manterá o seu voto contra todas as propostas que alterem uma única vírgula do decreto-lei do Governo.

A garantia foi dada pelo presidente do partido, Carlos César, no final da habitual reunião semanal da bancada socialista, à qual também preside, quando questionado se vai manter o voto contra as cláusulas de salvaguarda propostas por PSD e CDS.

“Claro [que votamos contra]. A posição do PS e do Governo é muito clara: nós defendemos que a adopção dos nove anos de recuperação de tempo de serviço é incomportável do ponto de vista orçamental”, respondeu Carlos César.

“Também não subscrevemos a ilusão de aprovar nove anos e ter uma norma que condicione a sua execução. A proposta do PSD, quando propõe nove anos e introduz normas que o condicionam assemelha-se, na prática (...) a propor um carro sem travões, que naturalmente se despistará, ou um carro travado, que naturalmente não andará”, comparou o presidente socialista com humor.

E acrescentou que “está em causa ou uma norma com sentido irresponsável ou uma norma que se destina a iludir os professores em relação a um beneficio que nunca terão”.

Os socialistas defendem que deve continuar em vigor o decreto-lei do Governo com a actual redacção e César realça que o diploma permite a recuperação dos dois anos, nove meses e 18 dias que “correspondem a 70% no modo de progressão”. Classifica-o como um “benefício que é útil e bom para os professores” e que terá aplicação, por analogia, aos outros corpos especiais da administração pública. Esta solução, defende ainda Carlos César, “permite um encargo orçamental comportável e que não nos desvia do sentido que temos vindo a adoptar na governação, que é o de associar os benefícios sociais e remuneratórios e o investimento nos serviços públicos a uma gestão muito cuidadosa das contas públicas”.

O socialista fez mesmo questão de insistir no “equilíbrio das finanças públicas” e da imagem dessa gestão que o país mostra para o exterior, mas também para “salvaguardar situações que não comprometam o nosso futuro e que não nos obriguem a voltar para trás” - usando propositadamente esta última expressão, que é cara tanto ao PCP como ao Bloco.

Apesar de recorrente os partidos da direita exigirem, nos debates no plenário, que o PS peça desculpa pelo período da governação de José Sócrates que levou o país ao pedido de ajuda externa, os socialistas costumam passar ao lado da referência. Mas Carlos César hoje fez uma espécie de acto de contrição aproveitando para justificar a sua posição sobre a contabilização do tempo de serviço congelado às carreiras especiais da função pública.

“Nós sabemos que o PS estava no Governo quando, por razões várias, umas externas outras internas, vivemos uma crise financeira muito grave. Nós temos a responsabilidade de evitar que isso se repita e queremos agir com muita firmeza nesse domínio. Queremos que os portugueses confiem no PS como um partido capaz de governar com rigor ao mesmo tempo que apoia, no plano social e económico, as iniciativas e benefícios que entende que são comportáveis do ponto de vista financeiro”, afirmou o líder socialista.

Consenso para a Lei de Bases da Saúde à esquerda?

Depois dos desencontros polémicos entre o Governo, o PS e o Bloco nas propostas sobre a Lei de Bases da Saúde, parece que as negociações tomaram um novo rumo mais pacífico. Carlos César diz que lhe “parece possível um acordo, designadamente à esquerda”.

O dirigente realça que o PS “reserva para si” a função de, no Parlamento, não só defender as suas convicções, mas também “procurar, com outros partidos, a maior concertação possível no exercício do diálogo”. E acrescenta que esse diálogo tem vindo a acontecer à esquerda, e que têm sido isolados “factores que diferenciam as propostas dos partidos”. A verdade é que a Lei de Bases da Saúde tem estado a ser votada quase linha a linha mas as bases que abordam questões polémicas como as parcerias público-privadas foram adiadas - e só devem ser votadas depois das eleições europeias.