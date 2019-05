A luta dos professores é injusta?

A luta dos professores é injusta? É injusto lutar por aquilo a que se tem direito? É demais exigir a contagem do tempo que se cumpriu? Porquê?! Porque outros também perderam direitos e nem por isso se organizam e lutam para os recuperar? Devemos então nivelar por baixo? Se eu não consigo, tu não podes conseguir? É isso? Não deveria ser antes se tu conseguires, eu também conseguirei?

Desde sempre, os direitos dos funcionários públicos têm sido a fasquia a atingir pelos trabalhadores do sector privado. Habitualmente, a acção sindical obtém resultados primeiro e mais expressivamente no sector público, o que é natural e desejável, pois o Estado deve ser pessoa de bem e dar o bom exemplo. E tem sido pela bitola elevada de um Estado respeitador (ainda que sempre a contragosto) do trabalho com direitos que tem progredido também o sector privado.

Tratando-se da classe docente, eis que os nossos comentadores, mais uma vez, se uniram numa barragem cerrada de argumentos de injustiça, fosso social e despesismo. Logo os partidos de direita, aterrados com tais fantasmas, deram o dito pelo não dito e retiraram o apoio aos professores. Infelizmente, isto não é novo: tudo o que a classe docente tem conseguido em matéria de direitos laborais, tem sido sempre com a oposição e o desprezo da sociedade. A acção dos políticos apenas traduz essa ingratidão odiosa e hipócrita. Já da comunicação social seria de esperar uma atitude ética e construtiva, em vez de fazer eco das mentiras acerca do custo da contagem do tempo de serviço e do que auferem os professores.

Francisco Martins da Silva, Caldas da Rainha

Haja estabilidade e coerência

A questão relativa à contagem integral do tempo de serviço dos professores tem proporcionado, desde há muito, argumentações controversas no âmbito social e político. Todavia, para muitos, esgrimir opiniões sem olhar para a realidade económica do país evidencia falta de ética e constitui a causa principal que gerou uma enorme turbulência nos sectores partidários. Circunstâncias que, para o Governo, põem em causa a estabilidade orçamental e poderão propiciar uma crise política. E tudo isto reflecte, a meu ver, o avolumar de inúmeras decisões erróneas das entidades responsáveis pela educação até ao presente.

Assim, a questão fulcral consiste em incrementar doravante condições de equidade e sustentabilidade para todos condizentes com a evolução económica da nossa sociedade. É que, na verdade, em nenhuma circunstância podemos comprometer o futuro do país, dos mais novos e das gerações vindouras.

Manuel Vargas, Aljustrel