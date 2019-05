É a tua Europa: é tempo de agir

Foi então que nos apercebemos de que estas crises não podem ser solucionadas pelos países de forma individual e de que os partidos tradicionais, limitados apenas aos interesses nacionais de cada país, não são capazes de as resolver. Entendemos que são necessárias soluções à escala europeia. Só trabalhando em conjunto com todos no nosso continente podemos melhorar o nosso quotidiano. Só trabalhando em conjunto poderemos garantir que a Europa se mantém forte num mundo globalizado com forças antidemocráticas cada vez mais assertivas. Para tal, temos de ser capazes de olhar além dos nossos bairros, comunidades, cidades e até países.

Esta evolução histórica não surgiu sozinha. Foi necessário determinação, compromisso e uma grande vontade de trabalhar em conjunto da parte de pessoas cujos amigos, pais e avós tinham perdido a vida a lutar uns contra os outros. Esta evolução foi sustentada pela crença num sistema democrático que, através de muitos esforços, tem vindo a melhorar com o tempo, dando a mais e mais pessoas a oportunidade de prosseguir os seus sonhos e de se expressarem livremente. No entanto, a grande maioria de nós tomava por garantida esta melhoria nas nossas sociedades.

Desde que o Volt foi fundado em 2017, nós e milhares de outras pessoas de todo o nosso continente sentimos que temos finalmente a capacidade para agir e colocar ideias políticas em prática. Começámos a colaborar uns com os outros num projeto digital único, verdadeiramente pan-europeu e em constante expansão. Desde então, temos trabalhado juntos durante todo o tempo livre que temos, entre emprego, família e outros compromissos. Passámos fins de semana nas ruas, falando com os nossos concidadãos sobre as suas esperanças e expectativas para o futuro e passámos dia e noite a discutir formas de criar uma Europa que funcione.

Oriundos de diferentes horizontes, empenhamo-nos em ouvir-nos uns aos outros, desenvolver as capacidades de cada um e superar os nossos pontos fracos. Isto exige respeito mútuo e capacidade de fazer cedências, mas funciona porque todos partilhamos os mesmos valores essenciais: justiça, solidariedade, liberdade, sustentabilidade e igualdade de oportunidades.

Em conjunto, definimos um programa global para a Europa no período 2019-2024 que, na nossa opinião, irá fortalecer a estrutura da Europa, impulsionar o crescimento económico e construir uma sociedade justa e sustentável. Por exemplo, queremos facilitar a participação na tomada de decisões da UE através de plataformas digitais; criar uma verdadeira plataforma laboral europeia para melhor fazer corresponder quem procura emprego aos empregadores certos; e adotar um imposto sobre o carbono a nível da União para financiar a criação de empregos sustentáveis. Estes três exemplos são apenas uma parte do projeto político com o qual nos apresentamos agora às eleições para o Parlamento Europeu, num total de oito países: Alemanha, Bélgica, Bulgária, Espanha, Luxemburgo, Países Baixos, Reino Unido e Suécia.

Tendo formado uma comunidade com presença em todos os Estados-membros da UE, teríamos concorrido em ainda mais países se não fossem os obstáculos à democracia, que efetivamente consolidam o poder da política tradicional e que nos impediram de concorrer em países como a França, a Itália e a Dinamarca.

Ainda assim, entre os 146 candidatos do primeiro partido verdadeiramente pan-europeu temos, por exemplo, um italiano a concorrer no Reino Unido, um português no Luxemburgo e um checo na Bélgica. Todos acreditamos que podemos ajudar a impulsionar a mudança de que a Europa precisa e temos orgulho em representar a primeira etapa de uma viagem que, no futuro, levará o nosso movimento também a fazer campanha em eleições nacionais, regionais e comunitárias em toda a Europa e fora dela.