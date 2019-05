Vice-presidente do Parlamento vezenuelano detido e acusado de “traição à pátria”

Edgar Zambrano, o vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, controlado pela oposição a Nicolás Maduro, foi detido na noite de quarta-feira e acusado de “traição à pátria” e “conspiração”. A embaixada dos EUA já avisou que o Governo de Maduro sofrerá “consequências” se o braço direito do autoproclamado Presidente interino, Juan Guaidó, não for libertado.

O veículo em que Zambrano circulava foi cercado por agentes da polícia secreta venezuelana (SEBIN), mas o opositor de Maduro recusou-se a sair para ser detido. O veículo acabou por ser arrastado pelos agentes da polícia com uma grua.

É a primeira detenção de um deputado da Assembleia Nacional (o parlamento liderado pela oposição venezuelana) desde que Guaidó tentou lançar uma revolta para derrubar o Governo de Maduro.

Através da rede social Twitter, Juan Guaidó disse que há um plano em curso para “a detenção em massa de deputados” com o objectivo de encerrar a Assembleia Nacional, e disse que os aliados internacionais da oposição venezuelana “já foram avisados”.

“A nossa Assembleia Nacional é o único poder eleito na Venezuela. Com estas acções, a usurpação pretende afectar a única instituição democrática legitimada pelo voto popular. O companheiro Zambrano conta com um elemento sagrado que o usurpador não conhece: o apoio do povo”, disse Juan Guaidó.

A Assembleia Nacional venezuelana é composta por uma maioria de deputados da oposição a Nicolás Maduro, na sequência das eleições legislativas de Dezembro de 2015.

No ano seguinte, o Supremo Tribunal determinou que a Assembleia Nacional está em situação de desobediência e abriu a porta para que o Presidente Maduro convocasse uma Assembleia Nacional Constituinte – um novo parlamento, constituído por uma maioria afecta ao Governo.

A oposição diz que as eleições para a Constituinte e as que deram um segundo mandato ao Presidente Nicolás Maduro, em 2018, não foram justas, e é por isso que chamam a Maduro “usurpador” – foi por considerar que passou a existir um vazio de poder após a tomada de posse de Maduro, em Janeiro, que Guaidó se proclamou Presidente interino, actuando como presidente da Assembleia Nacional.

O parlamento controlado pelo Governo de Maduro decidiu, na terça-feira, retirar a imunidade parlamentar a Zambrano e a outros seis deputados da oposição, para que pudessem ser detidos. O Supremo Tribunal já tinha acusado aqueles deputados de conspiração, rebelião e traição. Outros três deputados foram acusados dos mesmos crimes na quarta-feira.

Em reacção, a embaixada dos EUA em Caracas – que agora opera a partir de Washington – acusou o Governo de Maduro de ordenar uma “detenção arbitrária, ilegal e indesculpável”.

“Maduro e os seus cúmplices são directamente responsáveis pela segurança de Zambrano”, disse a embaixada numa mensagem partilhada no Twitter. “Se ele não for libertado imediatamente, haverá consequências.”

Numa comunicação através da televisão, o líder da Assembleia Nacional Constituinte, Diosdado Cabello, anunciou a detenção “de um dos principais conspiradores do golpe”. “Eles têm de pagar perante os tribunais pela tentativa falhada de golpe”, disse o apoiante de Maduro.