Líderes mostram união, mas não nas nomeações para cargos de topo da UE

Foi uma cimeira praticamente livre de “Brexit”. Os 27 chefes de Estado e Governo da União Europeia aproveitaram a ausência da primeira-ministra britânica, Theresa May, em Sibiu, para assinar uma declaração conjunta onde se comprometeram a “defender a Europa, de Este a Oeste, de Norte a Sul” e a permanecer unidos, “para o melhor e o pior”, depois da saída do Reino Unido. “Seremos solidários nos momentos difíceis e estaremos sempre lado a lado”, prometeram no documento que leva o nome da cidade romena que acolheu a reunião.

