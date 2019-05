Escola francesa matricula ovelhas para impedir redução de turmas

Há 15 novos alunos inscritos na escola Jules Ferry em Crêts-en-Belledonne, uma vila situada nos Alpes Franceses, a nordeste da cidade de Grenoble. Estes, no entanto, não são alunos normais e foram inscritos com um propósito específico. No último ano, a escola viu o número de alunos diminuir de 266 para 261. Apesar de a diferença ser ligeira, foi o suficiente para que a administração central francesa informasse a instituição que teria de fechar uma das suas 11 turmas.

Em forma de protesto, alguns pais, aliados a um pastor local, decidiram inscrever 15 ovelhas como alunos para resolver o problema. Segundo a imprensa da região, o pastor apareceu com 50 das suas ovelhas guiadas pelo seu cão do lado de fora da escola para uma cerimónia de inscrição oficiais das “alunas” com direito ao certificado de nascimento.

No local estiveram cerca de 200 professores, alunos e funcionários que protestaram contra o encerramento da turma e que decidiram realizar este acto simbólico para sensibilizar o Governo. Da lista dos novos pupilos constam agora nomes como Dolly, Baa-bete e Shaun.

O fecho de uma das turmas levaria a que as restantes 10 ficassem com mais alunos, pelo menos 24 por cada uma, o que significaria que o número de alunos atingiria o máximo imposto pelo Presidente Emmanuel Macron. Segundo a Sky News, a iniciativa foi também apoiada pelo presidente da câmara, Jean-Louis Maret, que esteve na cerimónia de inscrição das 15 ovelhas.

“Agora não teremos que fechar nenhuma turma”, disse ao jornal francês de língua inglesa The Local Gaelle Laval, uma das mães por trás da iniciativa que acusou a autoridade nacional de educação de estar mais preocupada com os números do que com o bem-estar das crianças.