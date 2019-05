Decreto Papal responsabiliza bispos por relatar abusos sexuais

O Papa Francisco apontou 2020 como data limite para que as dioceses de todo o mundo ponham a funcionar uma comissão específica para lidar com os casos de abusos sexuais cometidos dentro da Igreja.

No motu proprio - espécie de decreto papal - divulgado esta quinta-feira, o chefe da Igreja Católica estabelece ainda a obrigatoriedade de denúncia e um prazo de 90 dias para que as situações sejam devidamente investigadas no seio da Igreja, sem prejuízo das “eventuais obrigações de assinalação às autoridades civis competentes”.

As dioceses ou eparquias (no caso da Igreja católica de rito Oriental) têm assim um ano para, “individualmente ou em conjunto”, estabelecerem “um ou mais sistemas estáveis e facilmente acessíveis ao público para apresentar as assinalações, inclusive através da instituição de uma repartição eclesiástica”, lê-se nas normas intituladas “Vós Sóis a Luz do Mundo”, em que Francisco começa por lembrar: “Os crimes de abuso sexual ofendem Nosso Senhor, causam danos físicos, psicológicos e espirituais às vítimas e lesam a comunidade dos fiéis”.

Para que tais crimes “não aconteçam mais” e para “fomentar a plena credibilidade do anúncio evangélico”, Francisco procura instituir “acções concretas e eficazes que envolvam a todos na Igreja”, na sequência do que ficou decidido na cimeira que, em Fevereiro, juntou bispos de todo o mundo no Vaticano.

Das normas hoje divulgadas, e que abarcam da violação ao abuso sexual de menores, passando pela “produção, exibição, posse ou distribuição” de “material pornográfico infantil”, resultam instruções claras quanto aos passos a seguir sempre que um clérigo ou membro da Igreja “saiba ou tenha fundados motivos para supor” que foi praticado um daqueles crimes. A denúncia é, desde logo, obrigatória, com “indicações de tempo e local dos factos, das pessoas envolvidas ou informadas”, bem como de “qualquer outra circunstância que possa ser útil para assegurar uma cuidadosa avaliação dos factos”.