Coreia do Norte dispara “projéctil não identificado”

A Coreia do Norte disparou um “projéctil não identificado” esta quinta-feira, avançam as autoridades da Coreia do Sul. Há menos de uma semana, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, esteve presente numa sessão de testes que incluiu o lançamento de vários rockets e mísseis.

O projéctil foi disparado por volta das 16h30 (hora local, 7h30 da manhã em Portugal continental), a partir de uma Sino-ri, um local a Noroeste na Coreia do Norte, onde se julga existir uma base de lançamento de mísseis balísticos de curto e médio alcance Rodong, diz o New York Times. Foi disparado numa direcção Noroeste-Este, disse a Coreia do Sul.

Na semana passada, a Coreia do Norte disparou vários projécteis e pelo menos um míssil de curto alcance a partir da sua costa Este, que caíram no oceano.

O regime norte-coreano retomou os testes com mísseis depois da segunda cimeira entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o Presidente dos EUA, Donald Trump, que decorreu no Vietname. Essa cimeira foi um fracasso na tentativa de aproximação entre os dois países e seguiu-se a um primeiro encontro, em 2018, em Singapura, que pareceu abrir um novo clima de cooperação na península coreana.

Mais recentemente, Kim Jong-un encontrou-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, em Vladivostok, que se mostrou disposto a reforçar a posição diplomática norte-coreana. A desnuclearização da Península coreana “é possível”, afirmou Putin. “Eles [os norte-coreanos] precisam de ter garantias sobre a sua segurança. E e ssas garantias têm de ser negociadas de forma internacional, de garantir a soberania norte-coreana e têm de ter carácter vinculativo”, sublinhou o Presidente russo.